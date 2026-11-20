PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti diretti esteri (IDE) nelle industrie ad alta tecnologia della Cina hanno registrato una robusta crescita su base annua nei primi dieci mesi del 2026, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

Gli IDE nei settori high-tech hanno raggiunto i 252,83 miliardi di yuan (circa 37,66 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-ottobre, con un aumento del 31,3% su base annua. Secondo il ministero del Commercio, hanno rappresentato il 41,7% del totale degli IDE in uso effettivo in Cina, con un incremento di 10,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nello specifico, gli IDE nei settori aerospaziale e della produzione di attrezzature, nei servizi per la commercializzazione dei risultati scientifici e tecnologici e nella produzione di apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni sono aumentati rispettivamente del 128,8%, del 73,3% e del 35,7%.

Durante questo periodo, sono state costituite a livello nazionale 52.853 nuove imprese a investimento estero, in calo dell’1,7% su base annua, mentre gli IDE in uso effettivo si sono attestati a 606,93 miliardi di yuan, con una diminuzione del 2,4% rispetto a un anno prima.

L’industria manifatturiera cinese ha attirato 143,04 miliardi di yuan di IDE nel periodo in esame, mentre il settore dei servizi ne ha attratti 450,38 miliardi.

Nello stesso periodo, gli IDE provenienti da Canada, Francia, Svizzera e Stati Uniti sono cresciuti rispettivamente del 105,7%, del 35,1%, del 23,5% e del 9,6%, includendo nei calcoli gli investimenti effettuati attraverso i porti franchi, ha reso noto il ministero.

Le industrie ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto sono diventate sempre più un punto focale per gli investitori stranieri in Cina, secondo un rapporto pubblicato a settembre.

Le multinazionali stanno accelerando la creazione di centri di ricerca e sviluppo in Cina, posizionando il Paese come un nodo fondamentale nelle loro reti globali di innovazione, si legge nel rapporto.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-