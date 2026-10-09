Cina, aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la Festa nazionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i sette giorni di vacanza per la Festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan (circa 109,67 miliardi di dollari USA), secondo quanto riferito oggi dal ministero della Cultura e del Turismo.

Su base media giornaliera, il numero di viaggi interni è aumentato del 6,3% rispetto agli otto giorni di vacanza per la Festa nazionale e per la Festa di metà autunno del 2025, mentre la spesa turistica è cresciuta del 4,3%, secondo il ministero.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-