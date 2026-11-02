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Cina, al vaglio nuove norme sulle energie rinnovabili

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il massimo organo legislativo cinese ha avviato oggi l’esame di un progetto di emendamento alla legge sulle energie rinnovabili, che rafforzerebbe la gestione dello sviluppo delle energie rinnovabili e della costruzione dei relativi impianti.

Il progetto è stato presentato per la prima lettura alla 25esima sessione del Comitato permanente della 14esima Assemblea nazionale del popolo, che si svolgerà da lunedì a venerdì di questa settimana.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è un compito fondamentale per migliorare la struttura energetica, garantire la sicurezza energetica, rendere la Cina una potenza nel settore e promuovere la civiltà ecologica.

Dal 18esimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese, tenutosi nel 2012, la Cina ha conseguito risultati storici e vissuto una trasformazione storica nello sviluppo delle energie rinnovabili, creando il sistema di energie rinnovabili più grande e in più rapida crescita al mondo.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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