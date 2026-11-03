Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, al vaglio nuove norme per lo sviluppo della rete idrica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il massimo organo legislativo cinese ha avviato ieri l’esame di un progetto di emendamento alla Legge sulle acque del Paese, che rafforzerebbe lo sviluppo di una rete idrica nazionale.

Il progetto di emendamento è stato presentato per la terza lettura durante una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, che si concluderà venerdì.

Il progetto propone di aggiungere disposizioni relative al “rafforzamento delle misure di salvaguardia della sicurezza idrica” e “all’accelerazione dello sviluppo di una rete idrica nazionale sistematica e completa, sicura e affidabile, intensiva ed efficiente, ecologica e intelligente, con una circolazione fluida e una regolazione ordinata”.

Al contempo, il progetto propone di migliorare le disposizioni relative all’elaborazione dei piani sulle risorse idriche, aggiungendo che tale pianificazione dovrebbe coordinare l’uso dell’acqua a fini domestici, produttivi ed ecologici.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Verissimo, domenica 27 settembre: gli ospiti e le interviste di oggi

27 Settembre 2026

Ardea, Savarese: Su Aec chiediamo aiuto straordinario enti superiori 

14 Gennaio 2018

Meloni domani a Berlino, la firma di un Piano d’azione con Scholz

21 Novembre 2023

Coca-Cola con Special Olympics per i XXXV Giochi Nazionali Invernali

5 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno