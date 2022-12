Ciampino, complesso ex Cantina sociale: Amministrazione al lavoro per completamento Biblioteca e Teatro comunali

L’Amministrazione comunale di Ciampino sta lavorando a pieno ritmo per il completamento della biblioteca e del teatro all’interno del Complesso edilizio ex Cantina sociale. Entro fine gennaio sarà presentato il progetto esecutivo da approvare in Giunta; successivamente si procederà con l’avvio della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

La dead line stabilita prevede due step. Si parte con la Biblioteca: una struttura studiata come una moderna mediateca, con Internet point e desk dedicati alla ricerca dati, i cui lavori partiranno con ogni probabilità ad aprile. Completata la Biblioteca si passerà poi al Teatro comunale; l’opera prevede la realizzazione di una sala da oltre 250 posti: uno spazio multifunzionale in grado di ospitare qualsiasi tipo di rappresentazione artistica.

“Abbiamo premuto l’acceleratore – ha spiegato l’Assessore Alessandro Silvi – e stiamo procedendo spediti per approvare in tempi stretti il progetto esecutivo e dare il via alla gara d’appalto per far partire i lavori. Il progetto presentato prevede il completamento della Biblioteca e del corpo principale del teatro con foyer, platea e palcoscenico”.

“Abbiamo messo a punto un cronoprogramma per completare gli immobili del Complesso edilizio ex Cantina sociale – ha aggiunto la Sindaca Emanuela Colella – dando priorità alla struttura della Biblioteca. Il nostro obiettivo è valorizzare tali strutture con specifiche attività e al tempo stesso integrarle nei sistemi sovracomunali, anche alla luce della posizione strategica di Ciampino, tra Roma e i Castelli Romani.