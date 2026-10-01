Christa Pike sopravvive all’esecuzione in Tennessee: due dosi di pentobarbital, poi il ricovero

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Christa Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La 50enne, condannata a morte per l’omicidio di Colleen Slemmer, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note.

Secondo i testimoni, l’esecuzione è durata molto più del previsto, dalle 19 alle 20:56 ora locale. Pike, riferiscono, “è rimasta sveglia, ha parlato e cantato con la sua guida spirituale dopo l’inizio della somministrazione del farmaco e, dopo la prima dose, ha continuato a muoversi e a respirare in modo udibile”.

Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un’istanza d’urgenza per fermare l’esecuzione. In una nota, i legali affermano che lo Stato del Tennessee “non è riuscito a portare a termine un’esecuzione legale” e che la 50enne “è sottoposta a cure in un ospedale nelle vicinanze”.

Gli avvocati sostengono inoltre che “le preoccupazioni espresse dalla signora Pike si sono rivelate fondate: difficoltà nel trovare una vena, vene collassate, pentobarbital deteriorato, nessuna assistenza medica d’emergenza disponibile quando inevitabilmente qualcosa va storto, il tutto nell’ambito di un protocollo che continua a essere avvolto nel segreto”. Non sono note le condizioni cliniche della donna.

La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l’esecuzione di Christa Gail Pike, revocando la sospensione emessa poche ore prima da una Corte d’Appello.

L’esecuzione, fissata per il 30 settembre tramite iniezione letale, era stata sospesa quando ormai era tutto pronto. La Corte d’Appello, con 2 voti a 1, aveva bloccato la procedura ritenendo necessario un rinvio per valutare se le accuse di abusi sessuali subiti da Pike durante l’infanzia fossero state pienamente prese in considerazione al momento della sentenza.

La decisione di sospendere l’esecuzione era stata immediatamente impugnata dal procuratore generale del Tennessee.

Christa Pike, che ora ha 50 anni, e il suo fidanzato sono stati condannati per aver accoltellato e picchiato nel 1995 Colleen Slemmer, loro compagna di classe di 19 anni, presso un centro di formazione professionale a Knoxville.

Pike si trova nel braccio della morte in Tennessee dal marzo 1996. La sua esecuzione avrebbe rappresentato la prima esecuzione di una donna nello Stato in oltre 200 anni.

Dopo il via libera della Corte Suprema, la procedura è quindi ripresa, fino al tentativo di esecuzione terminato con il trasferimento di Pike in ospedale.

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