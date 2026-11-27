(Adnkronos) – In collaborazione con: press reputation

La chirurgia e la medicina estetica rappresentano un mercato globale in continua trasformazione. Secondo l’ultima indagine dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), pubblicata il 29 settembre 2026, nel 2025 sono state eseguite oltre 35 milioni di procedure nel mondo, tra interventi chirurgici e trattamenti non chirurgici. In Italia, l’ultima rilevazione nazionale disponibile riferita al 2024 ne contava circa 1,37 milioni, collocando il Paese al quarto posto mondiale. Parallelamente, una parte della comunicazione del settore si è spostata verso contenuti sempre più spettacolari: trasformazioni accelerate, confronti fotografici estremizzati e video realizzati con intelligenza artificiale, capaci di rendere sempre meno evidente il confine tra risultati clinici e rappresentazioni digitali. Nel febbraio 2026, anche l’Aesthetic Surgery Journal ha affrontato le implicazioni etiche di queste tecnologie, richiamando l’attenzione sulla veridicità delle immagini mostrate ai pazienti. A giugno, l’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (AICPE) ha inoltre segnalato le complicanze legate al turismo chirurgico, riportando al centro del dibattito la sicurezza e la continuità assistenziale. In questo scenario cambiano anche le richieste dei pazienti, spesso influenzate da modelli estetici diffusi online. Ai professionisti spetta confrontarsi con aspettative sempre più precise, valutare l’appropriatezza dei trattamenti e spiegare i limiti della medicina. Un confronto che riguarda la competenza clinica, ma anche la responsabilità di chi comunica risultati e promesse in un mercato sempre più competitivo. Per comprendere come questi fenomeni si riflettano nella pratica medica, il dossier raccoglie le esperienze di sei professionisti attivi in diverse città italiane. A Milano, Dott.ssa Giulia Astolfi affronta il passaggio dai ritocchi occasionali alla prevenzione e alla misurazione dei risultati; Dott. Francesco Segreto, tra Roma, Milano e Napoli, racconta il peso delle aspettative nella scelta di operare. Dalla Toscana, Dott. Jacopo Pattarino approfondisce il rapporto tra chirurgia plastica e identità personale, mentre il dermatologo Dott. Vito Abrusci, a Milano, esamina le possibilità e i limiti delle tecnologie laser. Dott. Domenico Piccolo, tra Abruzzo e Marche, affronta l’evoluzione della dermatologia rigenerativa; Dott.ssa Francesca Marceddu, a Cagliari, richiama l’importanza della diagnosi e dell’assistenza nella medicina estetica. Sei prospettive su una questione comune: in un mercato nel quale le immagini orientano sempre più spesso le richieste, cresce la responsabilità del medico nel valutare ciò che è realmente indicato, possibile e sicuro.

Dott.ssa Giulia Astolfi



Una donna di quasi cinquant’anni arriva in ambulatorio dopo diversi ritocchi estetici, insoddisfatta dei risultati e preoccupata di apparire artificiale. Dott.ssa Giulia Astolfi, medico chirurgo esperta in medicina estetica e rigenerativa presso il CMO di Milano, decide di partire dall’analisi della pelle attraverso il sistema Vectra H2 3D e l’ecografia cutanea. Segue un percorso graduale, costruito sulle condizioni dei tessuti e sulle esigenze della paziente. Astolfi, che segue circa 80 pazienti alla settimana e insegna presso Agorà e il master universitario di Pavia, ha cambiato negli anni il proprio approccio, passando dai trattamenti occasionali a programmi personalizzati. «Il mio compito era capire di che cosa avesse davvero bisogno la persona che avevo davanti». Sulla crescente diffusione della prejuvenation, la prevenzione estetica rivolta anche agli under 40, invita a distinguere le necessità cliniche dalle mode: «Seguire una moda non è prevenzione. La prevenzione è un metodo». www.astolfigiulia.it



Dott. Francesco Segreto



Dott. Francesco Segreto ricorda una ventitreenne arrivata nel suo studio con diverse fotografie del naso di un’influencer. Voleva riprodurlo sul proprio volto. Il chirurgo rifiutò: quelle proporzioni sarebbero risultate inadatte alla sua anatomia. Due anni dopo la ragazza tornò, chiedendo semplicemente di correggere la gobba del proprio naso. Segreto, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, opera tra Roma, Milano e Napoli e presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Dottore di ricerca in Scienze dell’invecchiamento e della rigenerazione tissutale, si è formato anche presso Harvard Medical School e l’Instituto Ivo Pitanguy di Rio de Janeiro. «Se un medico non ha mai detto no, allora non fa visite, fa semplicemente preventivi». Il rifiuto risponde a una precisa convinzione: «La chirurgia estetica non dovrebbe trasformare una persona in qualcun altro, ma valorizzarne l’identità. Il risultato migliore non è quello che attira l’attenzione, ma quello che appare naturale, equilibrato e coerente con il volto». La stessa responsabilità riguarda il periodo postoperatorio: «La responsabilità del chirurgo non termina in sala operatoria. Prosegue durante tutto il recupero, attraverso informazione, ascolto e monitoraggio. È da questa convinzione che nasce SMITA, una piattaforma digitale progettata per migliorare la continuità del rapporto tra medico e paziente». Sul turismo chirurgico osserva: «Il prezzo non dovrebbe mai essere l’unico criterio nella scelta di un intervento chirurgico. Bisogna valutare la sicurezza della struttura, le qualifiche del professionista e soprattutto chi seguirà il paziente qualora insorgesse una complicanza. A volte se un intervento costa la metà, bisogna chiedersi cosa manca».

Dott. Jacopo Pattarino



Tra i pazienti che si rivolgono alla chirurgia plastica ci sono donne che, dopo una gravidanza, faticano a riconoscere il proprio corpo. Dott. Jacopo Pattarino, chirurgo plastico che esercita a Firenze, Prato e Arezzo, racconta il caso di una madre di due figli che, dopo l’allattamento, desiderava intervenire sulle trasformazioni del proprio corpo. Il percorso è stato suddiviso in due momenti: prima una mastopessi associata a mastoplastica additiva, poi, a distanza di circa un anno, la correzione della diastasi addominale e una liposuzione ad alta definizione. Pattarino lavora in Toscana dal 2009 e ha maturato oltre vent’anni di esperienza, con periodi di formazione in Spagna, Germania, Francia e Brasile. Si è occupato anche di tecniche ultrasoniche e Lipo HD. «Un buon risultato, secondo me, non dovrebbe essere immediatamente riconoscibile come chirurgia: dovrebbe semplicemente far pensare che quella persona abbia un aspetto migliore, più armonico, ma ancora profondamente suo». Il chirurgo richiama l’attenzione su un equivoco alimentato dalle immagini online: considerare il risultato ottenuto su un’altra persona come un modello riproducibile. Ogni intervento deve invece confrontarsi con caratteristiche anatomiche differenti e processi di guarigione che richiedono tempo. Instagram: @dr.jacopopattarino



Dott. Domenico Piccolo



La ricerca di soluzioni rapide riguarda anche la dermatologia. Acne, macchie cutanee, invecchiamento della pelle e problemi tricologici alimentano un’offerta crescente di trattamenti. Dott. Domenico Piccolo, medico dermatologo e direttore del Novea Skin Center, con sedi ad Avezzano, L’Aquila e Pescara, conosce bene il fenomeno. Laureato in Medicina nel 1996 e specializzato in Dermatologia nel 2000, ha affiancato all’attività clinica quella scientifica, occupandosi di dermatoscopia digitale, laserterapia e medicina rigenerativa. «Le persone cercano trattamenti miracolosi pubblicizzati sui social quasi sempre non indicati», osserva, sottolineando l’importanza della valutazione specialistica. Piccolo ha partecipato allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie diagnostiche dermatologiche. È attuale Presidente dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali e docente a vari corsi e Master universitari. Nella sua esperienza, le innovazioni più utili permettono di individuare meglio il problema e calibrare il trattamento sulle caratteristiche del paziente. Per i prossimi anni individua un possibile sviluppo nell’integrazione fra laserterapia, trattamenti autologhi rigenerativi e medicina della longevità, distinguendo le applicazioni sostenute da evidenze cliniche da quelle ancora sperimentali.

Dott.ssa Francesca Marceddu



Una paziente arriva in studio chiedendo un filler alle labbra. Durante la visita emergono però un sorriso gengivale marcato e una lassità della parte centrale del volto. Il trattamento viene rinviato: prima occorre intervenire sulle altre condizioni anatomiche, poi procedere gradualmente con il filler. È uno dei casi raccontati da Dott.ssa Francesca Marceddu, medico specialista in Anestesia e Rianimazione, perfezionata in medicina estetica, sistemica e della longevità, che da oltre vent’anni esercita a Cagliari. Presso Yumedika Karalis, il suo centro medico a Cagliari, integra trattamenti estetici e percorsi di prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi e alle caratteristiche individuali. Marceddu critica la diffusione di volti standardizzati e la scelta dei trattamenti sulla base delle immagini pubblicate sui social. «Il costo di un trattamento non è “quanto costa una fiala”», osserva, richiamando l’importanza dell’esperienza medica e dell’assistenza in caso di complicanze. Tra i fenomeni emergenti segnala anche l’Ozempic Face, espressione utilizzata per descrivere i cambiamenti del volto associati a importanti perdite di peso. Secondo la specialista, occorre considerare entità e rapidità del dimagrimento, età e condizioni iniziali della pelle, evitando di attribuire automaticamente tali alterazioni ai farmaci GLP-1. Per il futuro della medicina estetica a Cagliari, Marceddu punta sull’integrazione tra medicina rigenerativa, prevenzione e longevità, con percorsi che considerino anche il benessere generale del paziente.

Dott. Andrea Ingegneri



La medicina estetica sta progressivamente abbandonando la ricerca di volumi accentuati per concentrarsi sulla qualità della pelle e sul recupero delle proporzioni del volto. Un cambiamento che riguarda anche le richieste dei pazienti, sempre più orientate verso risultati discreti e difficilmente riconoscibili come trattamenti estetici. «Dottore, non voglio stravolgere, voglio soltanto rinfrescare il mio aspetto»: è la frase che Dott. Andrea Ingegneri, specialista in Dermatologia e Venereologia, riferisce di ascoltare più spesso nei suoi ambulatori Driaderm, tra Pisa e Milazzo, in provincia di Messina. Con tredici anni di attività e un’esperienza di docenza al master in Medicina Estetica dell’Università di Pisa, Ingegneri sottolinea come il trattamento di una singola ruga possa risultare meno utile rispetto a un intervento sulla qualità cutanea o sui volumi perduti. Un’altra questione riguarda la velocità con cui nuove procedure diventano popolari sui social network, talvolta prima che esistano sufficienti evidenze scientifiche sulla loro efficacia. Ingegneri dichiara di escludere dalla propria pratica i trattamenti privi di solide basi scientifiche, anche quando incontrano un forte interesse online. Per il futuro individua nella teledermatologia supportata dall’intelligenza artificiale una possibile evoluzione dell’assistenza, con applicazioni capaci di monitorare a distanza il recupero dei pazienti e segnalare eventuali reazioni avverse. Un impiego della tecnologia che sposterebbe parte dell’innovazione dalla promozione dei risultati al controllo della loro sicurezza.

Dott. Vito Abrusci



L’evoluzione della chirurgia cutanea offre un altro esempio del rapporto tra innovazione e competenza medica. Dott. Vito Abrusci, dermatologo e dermatochirurgo con oltre trent’anni di attività, racconta di una paziente arrivata dalla Svizzera con un tumore maligno all’interno del padiglione auricolare. Le era stata prospettata l’asportazione di una porzione significativa dell’orecchio. Dopo la valutazione clinica, Abrusci ha proposto un trattamento laser-assistito che, secondo quanto riferisce, ha consentito di trattare la lesione preservando l’integrità anatomica della zona. Il caso solleva un tema concreto: l’obiettivo oncologico rimane prioritario, ma la scelta della tecnica può incidere sulle conseguenze funzionali ed estetiche. Specializzatosi a Caracas nel 1998, già docente di chirurgia e oncologia dermatologica presso l’Università Centrale del Venezuela, Abrusci esercita oggi a Milano, presso Villa Brasini Beauty Clinic. Tra il 2001 e il 2006 ha diretto il Centro Chirurgico Cutaneo dell’Ospedale Miulli, dove riferisce di aver eseguito oltre 5.000 interventi. Dichiara inoltre di aver ideato più di 35 strumenti chirurgici specialistici. «I laser sono straordinari, ma averli non significa che servano né che si sappiano usare». Abrusci descrive pazienti che chiedono una determinata apparecchiatura anziché una valutazione della patologia. Anche inestetismi apparentemente modesti, se trattati in modo inappropriato, possono provocare cicatrici permanenti.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)