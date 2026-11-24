(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di due pescatori molisani, appartenenti alla flottiglia di Termoli, dispersi in mare nelle acque antistanti Torino di Sangro e Fossacesia, nel Chietino, a circa 10 miglia dalla costa. L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina. A coordinare le operazioni è la Direzione marittima della Guardia Costiera di Pescara. Impegnate nelle ricerche le motovedette della Capitaneria di porto di Ortona, con il supporto di un elicottero. In mare anche i pescherecci della marineria di Vasto, che stanno partecipando alle operazioni di ricerca. Ancora da chiarire che cosa sia accaduto e quale incidente abbia coinvolto la loro imbarcazione.

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