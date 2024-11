Chiara Ferragni torna in tv, colpo di scena per l’influencer: dove (e con chi) parlerà

Dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, sul Nove, Chiara Ferragni è pronta a tornare in tv: dove la vedremo.

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da una notizia che ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e del pubblico: Chiara Ferragni potrebbe presto essere ospite di “Belve”, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Dopo settimane in cui le voci si sono susseguite senza conferme ufficiali, è stata la stessa Fagnani a gettare luce sul possibile incontro. In un’intervista rilasciata al magazine Grazia, la giornalista romana ha dichiarato: “Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando, ma penso che verrà”. Queste parole non solo confermano i rumors precedenti ma aprono anche a nuove speculazioni sul quando e sul come questo evento televisivo potrebbe realizzarsi.

Chiara Ferragni torna in tv

Un elemento che potrebbe influenzare la partecipazione di Chiara Ferragni a “Belve” riguarda le sue attuali vicende personali. L’influencer è infatti coinvolta in quello che è stato soprannominato il ‘Pandoro-gate’ e le ‘Uova pasquali’, due casi che hanno sollevato non poche polemiche. Questa situazione incerta potrebbe avere un impatto significativo sulla decisione dell’imprenditrice digitale di apparire in televisione in questo momento delicato della sua vita personale e professionale.

Mentre l’eventuale partecipazione di Chiara Ferragni rimane avvolta nel mistero, Francesca Fagnani ha già annunciato alcuni degli ospiti che saranno sicuramente presenti nella nuova stagione di “Belve”. Tra questi figurano nomi notevoli del panorama televisivo e cinematografico italiano come Mara Venier e Riccardo Scamarcio, i quali saranno intervistati nella puntata d’esordio del 19 novembre. Un altro nome che circola con insistenza è quello di Andrea Giambruno, tuttavia, la sua presenza è ancora incerta a causa degli accordi esclusivi con Mediaset.

TvBlog ha inoltre rivelato che tra gli ospiti attesi vi sarà anche Vittorio Feltri. Il fondatore del quotidiano Libero non farà parte della prima puntata ma sarà protagonista di un faccia a faccia con Fagnani più avanti nel corso della stagione. Tutti gli occhi sono puntati su “Belve” e sulle dinamiche interne al mondo dello spettacolo italiano, dove ogni apparizione può trasformarsi in un evento mediatico capace di influenzare carriere e opinione pubblica.