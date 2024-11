Chiara Ferragni allo scoperto, primo scatto con il nuovo amore: la reazione di Fedez

Dopo settimane di rumors Chiara Ferragni esce allo scoperto con il suo nuovo compagno: la reazione dell’ex marito Fedez.

La notte di Halloween ha riservato una sorpresa per il mondo del gossip italiano.

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, è stata avvistata in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, erede dell’importante famiglia Pirelli. La coppia è stata immortalata al Maka Loft di Milano, in un’atmosfera festiva e complice che non ha lasciato dubbi sulla natura del loro rapporto.

Chiara Ferragni, lo scatto con Provera

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non ci sarebbe solo una semplice amicizia ma un vero e proprio amore. La relazione sarebbe “intricata” ma caratterizzata da un “amore pieno da tempo”, suggerendo che i due abbiano già condiviso momenti significativi insieme prima di decidere di rendere pubblico il loro legame.

Già nei giorni precedenti alla notte di Halloween si era sussurrato riguardo a una possibile frequentazione tra l’ex moglie di Fedez e l’uomo d’affari. I due erano stati visti insieme anche nel noto ristorante milanese La Briciola, alimentando le voci su una loro intimità. Inoltre, la presenza di Giovanni alla festa di compleanno della madre di Chiara, Marina Di Guardo, aveva aggiunto ulteriori indizi sulla serietà della loro relazione.

A differenza delle precedenti speculazioni mediatiche riguardanti la vita sentimentale della Ferragni – come quella con Silvio Campara, questa volta sembra che non ci siano dubbi: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera formano una coppia ufficiale. Il fatto che non temano di essere fotografati insieme dimostra la trasparenza del loro rapporto agli occhi del pubblico. Chi si aspettava una reazione immediata di Fedez, però, è rimasto deluso: il rapper, che sta soggiornando a New York, non ha commentato sui social.

La situazione attuale mostra nette differenze rispetto alle passate vicende sentimentali attribuite a Chiara Ferragni. In particolare, il breve interesse per Silvio Campara sembrava destinato a rimanere un episodio chiuso rapidamente a causa dei rispettivi impegni familiari dell’uomo d’affari. Al contrario, con Giovanni Tronchetti Provera sembra esserci una maggiore stabilità ed apertura verso il futuro.

L’apparizione pubblica durante la festività più spaventosa dell’anno potrebbe segnare l’inizio ufficiale della storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sotto gli occhi attenti dei media italiani ed internazionali. Una nuova coppia è nata nel panorama milanese ed è pronta a far parlare molto di sé nei prossimi mesi.