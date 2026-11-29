Chiaf (sindaca di Borgosatollo): “”Recupero e riuso per sostenere le famiglie””

Una sede comunale riqualificata diventa un hub solidale per recuperare eccedenze alimentari, distribuire beni e promuovere il riuso del vestiario. Lo ha spiegato Elisa Chiaf, sindaca di Borgosatollo, intervenendo a Verona in occasione della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti della 11^ edizione del Premio di Fondazione Sodalitas “Cresco Award – Città Sostenibili”