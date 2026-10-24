Chery, debutto mondiale per le nuove Tiggo 7 e Tiggo X7

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Chery amplia la propria offerta di Suv con la nuova generazione di Tiggo 7 e la Tiggo X7, primo modello della serie Tiggo X. Le due vetture sono state presentate in anteprima mondiale a Wuhu, in Cina, durante la Chery Brand Night.

La nuova Tiggo 7 misura 4,60 metri di lunghezza, 1,87 di larghezza e 1,71 di altezza. Il design introduce linee più essenziali, una calandra con motivo romboidale e firme luminose coordinate tra frontale e posteriore.

Il bagagliaio offre fino a 505 litri nella configurazione standard, con un vano su due livelli e schienali posteriori frazionati secondo lo schema 40:20:40. Il portellone elettrico dispone di apertura a mani libere, attivabile attraverso un segnale luminoso proiettato a terra.

La gamma annunciata comprende motorizzazioni a benzina e ibride. Il propulsore termico sviluppa 156 CV e 220 Nm, con un rendimento termico dichiarato del 45,79%

L’offerta della Tiggo X7 prevede motorizzazioni full hybrid e ibride plug-in, con trazione anteriore o integrale. Anche in questo caso il motore termico eroga 156 CV e 220 Nm.



Per affrontare i percorsi più impegnativi, la X7 dispone di un’altezza minima da terra superiore a 200 millimetri e di una capacità di guado dichiarata fino a 700 millimetri.

Ai programmi Eco, Normal e Sport si affiancano sei modalità dedicate a neve, fango, sabbia, montagna, roccia e guado, oltre a una funzione kick-down. Completano l’impostazione un controllo della velocità in fuoristrada, un sistema di visione a 540 gradi e una capacità di traino di 1.500 kg.

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