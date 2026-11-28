“L’International Brain Health Alliance è nata perché riteniamo molto importante avere voci diverse sulla salute del cervello. Ci sono molti problemi in tutto il mondo, ma anche molte soluzioni. Vogliamo imparare dall’Europa e dal resto del mondo, ma vogliamo anche che il resto del mondo impari da noi”. Lo ha detto il professor Christopher Chen Li Hsian, docente della National University of Singapore, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma.