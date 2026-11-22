(Adnkronos) – Stasera, domenica 22 novembre, in diretta sul NOVE nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata, Lorenzo Jovanotti, tra i cantautori e performer più amati e rappresentativi della musica italiana, in occasione dell’uscita del documentario ‘Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti’, nelle sale italiane dal 26 novembre come evento speciale di 7 giorni. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm racconta per la prima volta il lato più autentico e intimo dell’artista, ripercorrendone il percorso dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri.

E ancora: Beppe Grillo; la senatrice a vita Elena Cattaneo, autrice del saggio ‘Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi’, dedicato al premio Nobel per la medicina e padre delle moderne neuroscienze; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea; la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Flavio Caroli, nelle librerie con “Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura”; Mara Maionchi; Orietta Berti; Ubaldo Pantani.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)