“Charlotte segue le orme di Harry”: allarme negli UK, il piano di Kate per ‘salvare’ la figlia

La secondogenita di Kate e William, Charlotte, avrebbe le idee ben chiare sul suo futuro. C’è il pericolo che diventi la “nuova Harry”?

I figli di Kate e William, Charlotte, George e Louis, stanno crescendo a vista d’occhio. Sembra ieri che i Principi di Galles li hanno presentati al mondo intero, subito dopo la loro nascita. Invece oggi Geroge ha già 11 anni, Charlotte 9 e il piccolo Louis 6. Insomma, il tempo vola. I tre bambini hanno di certo affrontato un anno difficile a causa del cancro della madre, ma ora sembrano più sereni che mai dopo la fine delle terapie seguite da Kate e pare abbiano già in mente idee sul loro futuro.

Charlotte, in particolare, pare essere la più intraprendente tra i figli dei Principi di Galles. La piccola avrebbe già chiaro in mente cosa fare da grande e l’avrebbe comunicato ai genitori. E non si tratta di un lavoro a che fare con la Famiglia Reale, ma di un mestiere “normale”, che avrebbe riempito di orgoglio William e Kate.

Charlotte, cosa vuole fare da grande: spunta il “piano” di Kate

Pare che la piccola Charlotte desideri diventare un’infermiera da grande. Un interesse maturato, sembra, dopo che William le aveva spiegato l’importante lavoro svolto dal Servizio Sanitario Nazionale inglese. Il fatto che Charlotte abbia scelto un aprofessione “comune” è molto probabilmente (e contrariamente a quanto molti possano pensare), un vero sollievo per Kate e William. In questo modo, infatti, la bambina non diventrebbe “la riserva” del fratello George, come è invece accaduto a Harry.

Scegliendo una vera professione lontano dalla Famiglia Reale, infatti, Charlotte si “emanciperebbe” dal un ruolo secondario nella Royal Family. Anche se, chiaramente, continurebbe a essere una spalla forte per il Principe George, un po’ come Anna lo è stata per Re Carlo.

Uno dei vanti di Kate e William è quello di aver cresciuto i figli in modo normale, senza chiuderli in una bolal come accadeva nelle generazioni passate. I tre frequentano una scuola normale, hanno amici non reali e fanno esattamente le stesse cose un bambino qualunque delle loro età farebbe. Un modo, questo, di proteggerli e farli crescere più serenamente.

Resta il fatto che il principe George, contrariamente ai fratello, ha già un destino scritto e un futuro davanti a cui non può voltare le spalle. E tutti sperano che saprà affrontarlo in modo deciso e responsabile, come ha fatto il padre.