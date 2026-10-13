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Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Al via oggi la seconda giornata della fase campionato di della Champions League 2026-27. Oggi, martedì 13 ottobre, all’Inter e al Napoli: i nerazzurri, dopo il ko dell’esordio a Madrid contro il Real, ospitano il Brugge, mentre gli azzurri, battuti in casa dall’Arsenal nella prima giornata, fanno visita al Villarreal. La partita più interessante della serata vedrà affrontarsi al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid e il Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming. 

Ecco le partite di oggi, martedì 13 ottobre, in Champions League:  

ore 18.45: Lens-Sporting Lisbona 

ore 18.45: Sabah Masazir-Slavia Praga  

ore 21.00: Inter-Brugge 

ore 21.00: Galatasaray-Barcellona 

ore 21.00: Villarreal-Napoli 

ore 21.00: Atletico Madrid-Manchester United 

ore 21.00: Arsenal-Lille 

ore 21.00: Viking Fk-Bayern Monaco 

ore 21.00: Lipsia-Psv Eindhoven. 

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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