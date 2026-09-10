Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Terzo giorno di partite per la Champions League 2026-27. Oggi, giovedì 10 settembre, tocca alla Roma e al Como: i giallorossi tornano a giocare nella massima competizione europea sette anni dopo l’ultima volta, contro il Fenerbahce, mentre per i lombardi è il giorno dello storico esordio in coppa e al Sinigaglia arriverà il Lipsia. In campo in serata anche Bayern Monaco e Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.  

 

Ecco le partite di oggi, giovedì 10 settembre, in Champions League: 

Ore 18:45 – FenerbahCe–Roma 

Ore 18:45 – Psv–Shakhtar Donetsk 

Ore 21 – Como–Lipsia 

Ore 21 – Bayern Monaco–Bodo Glimt 

Ore 21 – Manchester United–Sabah 

Ore 21 – Slavia Praga–Lens 

 

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, eccellenze del territorio: il Sindaco incontra l’atleta di judo della Nippon Club Sara Corbo

2 Febbraio 2018

Ucraina-Russia, Mosca: “Distrutti 38 droni Kiev sulla Crimea”

3 Marzo 2024

Roma, scatta l’allarme: un leone fugge dal circo a Ladispoli

11 Novembre 2023
Pomezia

Pomezia: si dimettono 13 consiglieri comunali, cade giunta M5s, sfiduciato sindaco Zuccalà

31 Agosto 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno