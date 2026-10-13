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Champions League, oggi Villarreal-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, gli azzurri sfidano il Villarreal – in diretta tv e streaming – in trasferta nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri arriva dalla vittoria contro il Frosinone, battuto per 3-0 in casa nell’ultima giornata di Serie A, mentre all’esordio in Champions era stato battuto dall’Arsenal per 1-0. Il Villarreal invece è stato superato per 1-0 dal Real Madrid nell’ultimo turno di Liga, mentre alla prima giornata europea aveva perso a Dortmund contro il Borussia per 3-2. 

 

La sfida tra Villarreal e Napoli è in programma oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño; Comesana, Saliba, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Oluwaseyi. All. Perez. 

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; Hojlund. All. Allegri. 

 

Villarreal-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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