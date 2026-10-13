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Champions League, oggi Villarreal-Napoli – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, gli azzurri sfidano il Villarreal – in diretta tv e streaming – in trasferta nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri arriva dalla vittoria contro il Frosinone, battuto per 3-0 in casa nell’ultima giornata di Serie A, mentre all’esordio in Champions era stato battuto dall’Arsenal per 1-0. Il Villarreal invece è stato superato per 1-0 dal Real Madrid nell’ultimo turno di Liga, mentre alla prima giornata europea aveva perso a Dortmund contro il Borussia per 3-2. 

 

Il Napoli tornerà in campo in Serie A nel prossimo weekend, dove sfiderà il Venezia in trasferta. 

 

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