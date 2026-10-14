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Champions League, oggi Roma-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match per la Roma in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, i giallorossi ospitano il Real Madrid – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como, impegnato questa sera contro il Feyenoord, nell’ultimo turno di Serie A, mentre il Real Madrid, che riporterà all’Olimpico il grande ex José Mourinho, ha battuto il casa per 1-0 il Villarreal in Liga. 

 

La sfida tra Roma e Real Madrid è in programma oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. 

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bellingham; Guler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. All. Mourinho. 

 

Roma-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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