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Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, gli azzurri sfidano il Porto – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta di Torino, dove la Juventus si è imposta per 2-0 nell’ultimo turno di campionato, mentre in Champions League aveva battuto per 4-3 il Bodo/Glimt al Maradona. 

La sfida tra Porto e Napoli è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21.
 

Ecco le probabili formazioni: 

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Aghehowa, Pietuszewski. All. Farioli. 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri. 

 

 

Porto-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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