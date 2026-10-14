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Champions League, oggi Manchester City-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Partita da sogno in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, il Manchester City ospita il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – all’Etihad Stadium nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Maresca è reduce dalla vittoria contro il Liverpool, battuto per 3-0 ad Anfield Road nell’ultima giornata di Premier League, mentre quella di Luis Enrique ha superato il Le Mans 3-1 in Ligue 1. 

 

La sfida tra Manchester City e Paris Saint-Germain è in programma oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernandez; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. All. Maresca. 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Digne; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Ferran Torres, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique 

 

Manchester City-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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