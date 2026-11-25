(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 novembre, i nerazzurri ospitano al ‘Meazza’ lo Stoccarda – in diretta tv e streaming – nella quinta giornata della fase campionato della più importante competizione europea per club. I campioni d’Italia, dopo due ko nelle prime due giornate, sono reduci da due successi che hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di salire al 15° posto a quota 6 insieme a Lask, Manchester United e Galatasaray. Lo Stoccarda ha invece un punto in più ed è in quattordicesima posizione.

La sfida tra Inter e Stoccarda si gioca domani 25 novembre alle ore 21:

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

STOCCARDA (3-4-3) – Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness.

Inter-Stoccarda sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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