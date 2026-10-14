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Champions League, oggi Feyenoord-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, la squadra di Fabregas affronta il Feyenoord al ‘De Kuip’ nella seconda giornata della fase campionato. Dopo il grande successo all’esordio europeo contro il Lipsia (4-1), per i lombardi arriva la dura trasferta in terra olandese: gli uomini di van Bronckhorst hanno perso al debutto contro il Barcellona (5-1 il risultato per i blaugrana al Camp Nou).  

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Como, in campo alle 18:45:  

Feyenoord (4-3-3) Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Zechiel, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Lopez. All. van Bronckhorst. 

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

La partita di Champions League tra Feyenoord e Como sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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