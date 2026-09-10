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Champions League, oggi Fenerbahce-Roma – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Roma esordisce in Champions League. Oggi, giovedì 10 settembre, i giallorossi volano a Istanbul per sfidare il Fenerbahce – in diretta tv e streaming – nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini arriva al match dalla vittoria in rimonta contro l’Atalanta, battuta 2-1 nel finale con conseguente primo posto in classifica a quota 9. I turchi invece, che non potranno contare sullo squalificato Guendouzi, sono stati superati dal Besiktas nel derby di Istanbul dell’ultima giornata di campionato. 

 

Nella prossima giornata di Champions League, la Roma ospiterà all’Olimpico il Real Madrid. 

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