(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 24 novembre, il Como di Cesc Fabregas ospita, allo stadio Sinigaglia, i greci delll’Aek Atene – in diretta tv e streaming – in un match valido per la quinta giornata della fase campionato della Champions. Nelle prime quattro partite i lariani hanno raccolto tre vittorie e una sconfitta e sono al quarto posto in classifica con 9 punti, mentre i greci hanno conquistato un successo e tre ko e si trovano al 26° posto in compagnia di Porto, Napoli, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens.

La sfida tra Como e Aek Atene è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21.

Probabili formazioni Como-Aek Atene.



Como (4-2-3-1) – Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Aek Atene (4-4-2) -Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Kairinen, Arriaga, Majer; Mantalos, Jovic. All. Nikolić.

Como-Aek Atene sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.

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