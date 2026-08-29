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Champions league, il calendario: tutte le partite di Inter, Napoli, Roma e Como

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ufficiale il calendario della Champions League 2026-27, con le date di tutte le partite della ‘League Phase’. Oggi, sabato 29 agosto, le 36 squadre partecipanti alla massima competizione europea hanno conosciuto il loro destino. Tra queste le italiane Inter, Napoli, Roma e Como. Esordio da brividi per i nerazzurri di Chivu, che martedì 8 settembre voleranno al Bernabeu contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho. La squadra di Allegri inizierà contro l’Arsenal, mentre i giallorossi se la vedranno con i turchi del Fenerbahce. Per Fabregas, debutto al Sinigaglia contro il Lipsia. 

 

Ecco il calendario dell’Inter in Champions League: 

Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21
 

Inter-Bruges, martedì 13 ottobre ore 21 

Inter-Shakhtar, mercoledì 21 ottobre ore 21 

Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21 

Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21 

Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21
 

Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21
 

Slovan-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21 

 

Ecco le date di tutte le partite del Napoli in Champions:  

Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
 

Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21 

Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21 

Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21 

Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
 

Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21 

Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45 

Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21 

Ecco invece il calendario della Roma:  

Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45 

Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21
 

Roma-Slovan, martedì 20 ottobre ore 21 

Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21
 

Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21
 

Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21 

Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21 

Roma-Lilla, mercoledì 27 gennaio ore 21 

Ecco il calendario del Como, al suo esordio in Champions: 

Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21 

Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45 

Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
 

Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21 

Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21 

Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45 

Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
 

Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21
 

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
1 minuto di lettura
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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