(Adnkronos) –

Dopo “i passi avanti” di ieri, torna lo stallo nel centrosinistra al tavolo fisco sulla patrimoniale. La sintesi sembrava ormai vicina su una tassazione dei super ricchi ‘unica’, che avrebbe compreso sia il patrimonio che le attività finanziarie, scorporando gli asset produttivi. Ma l’impostazione oggi, dicono dai 5 Stelle, sarebbe stata rimessa in discussione. All’apertura del tavolo oggi, Pd e Avs avrebbero rimesso in discussione tutto. La riunione è stata riaggiornata a domani alle 15.

“Io pensavo che oggi si chiudesse invece sono rimasto sorpreso al fatto che si è rinviato a domani. Mi sembra che si stia facendo qualche passo indietro rispetto a quelle che erano le posizioni dei giorni scorsi”, dice Giuseppe Conte, leader del M5S, ai cronisti che gli chiedono della battuta d’arresto. “C’è stato un ritorno indietro incomprensibile cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo”.

“Posso solo registrare una cosa -argomenta Conte-: la nostra posizione è chiara e invito nessuno a distorcerla, questo non sarebbe assolutamente corretto, e credo vada restituita con chiarezza e linearità. Oggi mi sono sorpreso perché eravamo in dirittura finale, c’era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c’è stato invece addirittura un ritorno indietro incomprensibile, cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo. C’è un rinvio a domani”.

“Noi dobbiamo colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie che sono quelle in questo momento che vengono meno colpite e lì c’è speculazione finanziaria, non c’è economia reale. L’economia reale la dobbiamo tutelare perché questo Paese ha una crescita prossima allo zero, deve tornare a crescere e dobbiamo incrementare anche la produttività perché altrimenti non potremmo redistribuire nulla. L’obiettivo della redistribuzione è fondamentale”.

“E sicuramente rispetto a un prelievo progressivo sulle grandi ricchezze finanziarie possiamo anche abbinare un prelievo per quanto riguarda altra ricchezza, l’importante è che non siano toccati gli asset produttivi, l’economia reale. E possiamo dosare questo prelievo, ovviamente stiamo parlando di super ricchi. In questo contesto, che mi sembra assolutamente ragionevole e utile per la crescita del Paese e per andare a creare un fondo che tagli le tasse sul lavoro e tagli tasse alle imprese, noi ci stiamo. Ma vorrei dire, ci dovremmo stare tutti”, conclude.

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