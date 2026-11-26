(Adnkronos) – Dai “passi avanti” di ieri sera ai “passi indietro”, virgoletta Giuseppe Conte, di oggi. Sulla tassazione ai super ricchi si ringarbuglia la matassa. Salta il tavolo del programma convocato stamattina che viene riaggiornato oggi alle 15. E stavolta scendono in campo direttamente i leader. Non a risolvere la questione, ma a mettere agli atti l’intoppo. C’è uno scambio di accuse reciproche tra chi avrebbe messo in discussione oggi, l’intesa su cui si stava lavorando ieri. I 5 Stelle dicono lo abbiano fatto Avs e Pd. Alleanza Verdi e Sinistra rispedisce l’accusa al mittente: è dal Movimento ad essere arrivata una “proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri”.

Di cosa si sta discutendo? Il tema è quello della tassazione ai super ricchi. Avs ha posto subito al tavolo del programma la questione della patrimoniale: tassazione del 2% per i patrimoni dai 5,4 mln di euro. Il Pd non ha detto di no e ha avanzato un’altra proposta, quella Zucman, sui patrimoni da 100 milioni di euro. Scettici centristi e 5 Stelle con questi ultimi a guardare piuttosto alla tassazione delle rendite finanziarie. Ieri sembrava si fosse raggiunta una posizione comune che contemperava rendite (con lo scorporo degli asset produttivi) e patrimoniale di cui restava da definire la soglia, tra i 5 e 100 milioni delle due proposte in campo. La quadra sembrava ha portata di mano. Oggi però è saltato di nuovo tutto. Perche? Avs è per un’unica imposta, che comprende rendite e patrimoni. Il Movimento invece per due imposte distinte. In cui, secondo Alleanza Verdi e Sinistra, la patrimoniale di fatto verrebbe messa in secondo piano rispetto alla tassa sulle rendite.

Ribatte Conte: “La nostra posizione è chiara e invito nessuno a distorcerla. Noi dobbiamo colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie” a cui “possiamo anche abbinare un prelievo per quanto riguarda altra ricchezza, l’importante è che non siano toccati gli asset produttivi, l’economia reale”. Il leader M5S si dice “stupito” che oggi non si sia riusciti a chiudere: “Io pensavo che oggi si chiudesse, invece sono rimasto sorpreso al fatto che si è rinviato a domani. Mi sembra che si stia facendo qualche passo indietro rispetto a quelle che erano le posizioni dei giorni scorsi. C’è stato un ritorn