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Ceccon torna a Parigi due anni dopo l’oro olimpico (e le dormite sui prati): “Stavolta stanza ok”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Due anni dopo lo splendido oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024, la sistemazione è… approvata. Thomas Ceccon sorride sui social e con una serie di post condivisi su X racconta il suo ritorno nella capitale francese, dove nei prossimi giorni scenderà in vasca per le sue gare agli Europei di nuoto.  

Il fuoriclasse azzurro, che nell’estate 2024 aveva vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso, si è fatto ‘rivedere’ sui social, con tanto di nuovo look bohemienne (con barba e capelli lunghi), raccontando ai suoi tifosi i dettagli della sua avventura nella rassegna continentale. Ceccon, che due anni fa era stato pizzicato a dormire sui prati per l’assenza di aria condizionata nella sua camera, ha subito rassicurato i follower: “Si sta bene, camera ok”.
 

Il campione veneto ha dato anche qualche altra indicazione, spiegando di approvare il cibo e di avere la piscina a circa un quarto d’ora a piedi dal suo alloggio 

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