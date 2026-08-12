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Ceccon bronzo nei 200 dorso agli Europei di Parigi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nei 200 metri dorso uomini agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Il classe 2001 veneto nuota in 1’53″96, firmando il nuovo record italiano sulla distanza e conquistando il decimo podio a livello continentale in vasca lunga. L’oro va all’ungherese Hubert Kos (1’53″08), favorito per il successo, mentre l’argento è del greco Apostolos Siskos 1’53″81. “Ho provato una gara più aggressiva fin dall’inizio, negli ultimi 50 metri ho fatto fatica però si può ancora migliorare. Ho fatto tanta fatica quest’anno, mi sono allenato tanto per fare i 200 dorso. Sono tanto contento dopo tutti gli allenamenti fatti, anche quando non avevo voglia”, ha detto Ceccon ai microfoni Rai. “Il podio si poteva fare perchè sapevo che era possibile – aggiunge -. Questo è un tempo che comincia a voler dire qualcosa. Volevo andare sotto 1’54, quindi oggi è andata bene”, conclude Ceccon.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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