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“C’è un pitone a Castelfidardo”, allarme in città: colpa della foto AI di un bambino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un pitone esce dal water, la foto manda in tilt Castelfidardo, comune marchigiano in provincia di Ancona. Per 2 giorni la cittadina di quasi 20mila abitanti va in allarme per la presenza del rettile. Tutto finto, la foto è stata creata da un bambino di 9 anni che voleva fare uno scherzo agli amici, come si legge sul Corriere Adriatico e Ancona Today. Il ragazzino ha creato l’immagine e ha dato l’allarme. Per un paio di giorni, con la notizia a monopolizzare l’informazione locale, tutti a caccia del serpente che, ovviamente, non è stato mai trovato. Dopo 48 ore di caos, è arrivata la confessione: i carabinieri forestali hanno chiesto lumi al bambino, che ha rivelato la verità. Tutto finto, nessun serpente. 

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