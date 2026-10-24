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C’è un Berlusconi pugile invincibile, decimo successo per il figlio di Pier Silvio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
10 su 10 per Lorenzo Berlusconi, sempre più imbattuto. Il ring è quello della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena, Genova. Lo scenario in cui, durante il Kombat Tour Italia, si sono affrontati tra pugilato e k1 oltre 100 atleti. Tra le sfide più attese i main event di boxe targati Federazione Pugilistica Italiana. Nella categoria under 17 fino a 60 kg è arrivata una nuova vittoria per Lorenzo Berlusconi che si è imposto ai punti su Oscar Acciai (Ardita Boxing Club) a margine di tre riprese intense in cui hanno fatto la differenza la progressione e il gancio destro del 16enne del team Clan Area, entrato in maniera sempre più ficcante. 

Per Berlusconi si tratta del quarto successo su quattro negli incontri combattuti sotto l’egida della Fpi: Il totale in carriera sale a 10 su 10. Imbattuto. 100% di vittorie sempre sotto gli occhi del papà Pier Silvio che, come già accaduto nelle precedenti occasioni a Savona, Genova e Sanremo, ha seguito il match da bordo ring per poi congratularsi a fine incontro. 

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