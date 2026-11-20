(Adnkronos) – I Consigli di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), in qualità di emittente, e Poste Italiane S.p.A. (Poste Italiane), in qualità di distributore, hanno approvato i principali termini del nuovo Accordo sul Risparmio Postale per il quadriennio 2027-2030.

Il Risparmio Postale, garantito dalla Repubblica italiana, include Libretti di Risparmio Postale (Libretti) per un totale di circa 97 miliardi di euro e Buoni Fruttiferi Postali (Buoni) per un totale di circa 234 miliardi di euro. Tali prodotti godono da più di 150 anni della fiducia di oltre 27 milioni di clienti. Questa forma di risparmio rappresenta la principale fonte di raccolta per Cassa Depositi e Prestiti attraverso la quale il Gruppo CDP finanzia progetti a sostegno della crescita sostenibile dei territori, delle imprese e delle infrastrutture, contribuendo anche all’aumento degli investimenti strategici nell’economia reale.

Con questo nuovo Accordo prosegue il programma di evoluzione del Risparmio Postale per affrontare al meglio, nell’attuale contesto macroeconomico e di mercato, le sfide dei prossimi anni legate soprattutto al ricambio generazionale per preservare nel tempo la sostenibilità del Risparmio Postale. Sono previste, inoltre, rilevanti novità che rafforzano ulteriormente la storica alleanza tra CDP e Poste Italiane a servizio del sistema-Paese attraverso:

• maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione, anche tramite lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza ai risparmiatori e della semplificazione dei processi, per un continuo miglioramento dei servizi di gestione del Risparmio Postale;

• l’avvio di iniziative a elevato impatto capaci di accrescere la visibilità dei prodotti di Risparmio Postale e di intercettare una platea più ampia di risparmiatori, soprattutto tra i più giovani, per i quali questi prodotti costituiscono una solida opportunità di investimento;

• il lancio di prodotti promozionali finalizzati, tra l’altro, ad attrarre nuova liquidità e nuovi clienti ed a incentivare il rinnovo di Buoni in scadenza.

Secondo i termini approvati, è previsto che la remunerazione annua per il servizio di raccolta e gestione di Buoni e Libretti da parte di Poste Italiane sia compresa tra un minimo di 1,55 miliardi di euro e un massimo di 1,95 miliardi di euro, fatte salve le specifiche condizioni previste dall’Accordo , e sia determinata anche in funzione degli obiettivi di raccolta netta concordati. In particolare, al raggiungimento degli obiettivi di raccolta concordati nonché dei premi previsti dall’Accordo, la remunerazione annua media attesa è pari a circa 1,9 miliardi di euro. L’Accordo prevede, infatti, da un lato obiettivi di crescita per la raccolta netta su Buoni e Libretti e, dall’altro, una remunerazione in parte legata a commissioni up-front e in parte a commissioni running , che meglio garantisce la sostenibilità del servizio.

L’Accordo acquisirà efficacia con la sottoscrizione della convenzione tra CDP e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione dei Buoni delle serie trasferite al MEF. er ogni ulteriore informazione si rinvia al documento informativo per operazioni con parti correlate, che sarà pubblicato da Poste Italiane ai sensi della normativa vigente.

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