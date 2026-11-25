(Adnkronos) – “Blasfema” e “anticristiana”. La nuova serie horror religiosa ‘The Body’ di Quinn Shephard è finita nel mirino degli spettatori cristiani. Su ‘CitizenGo’ è stata lanciata una petizione che, al momento, ha raccolto oltre 212mila firme per chiedere a Netflix la rimozione dello show dal catalogo.

Nel testo dell’appello viene contestata la rappresentazione della religione cattolica, accusata di associare la preghiera e la spiritualità a elementi demoniaci e satanici. La richiesta è stata indirizzata a Peter Rice, responsabile globale dei contenuti della piattaforma, affinché ‘The Body’ venga ritirata dal servizio di streaming. Disponibile su Netflix dall’11 novembre e attualmente al quinto posto nella ‘Top 10’ delle serie più viste in Italia, l’horror religioso è ambientata in un prestigioso college cattolico gestito da suore e sacerdoti particolarmente severi. Qui gli studenti conducono una doppia vita: tra messe, preghiere e rituali religiosi da una parte, e feste clandestine, sesso e droga dall’altra. “Il giorno di Ognissanti Netflix ha promosso la serie mostrando i personaggi travestiti da santi in modo derisorio. Si tratta di una serie blasfema e anticristiana che mette in scena un rito satanico”, si legge nella petizione, che cita anche lo slogan dello show: ‘Le ragazze pregano con fervore e peccano con ancora più fervore’. “Tu passi anni a insegnare ai tuoi figli a pregare. Netflix vuole insegnare loro che la preghiera porta al Diavolo. E lo fa con i tuoi soldi”, prosegue il testo. “Ogni mese sono tante le famiglie cristiane che pagano l’abbonamento alla piattaforma, che utilizza quei fondi per disprezzare la loro fede. È questo il rispetto che Netflix riserva ai credenti?”.

Nella lettera indirizzata al colosso dello streaming, i promotori della raccolta firme ricordano anche altre controversie che hanno coinvolto la piattaforma negli ultimi anni. “Prima ha deriso Gesù stesso con ‘La prima tentazione di Cristo’. Poi ha sessualizzato bambine di undici anni con ‘Cuties'”. Quest’ultimo titolo, uscito nel 2020, aveva suscitato un acceso dibattito internazionale, soprattutto per il materiale promozionale diffuso da Netflix, successivamente modificato dopo le proteste. Il film, che era stato accusato di contribuire alla sessualizzazione delle preadolescenti, è rimasto sulla piattaforma fino alla scadenza della licenza, nel settembre 2024. “Ora Netflix ha preso di mira le studentesse

cristiane”, prosegue la petizione. “Ogni volta si spinge un passo più in là, e lo fa proprio mentre molte famiglie si preparano al Natale. È arrivato il momento di dimostrare che i cristiani sono pronti a farsi sentire”. L’appello si conclude invitando fedeli, famiglie e sacerdoti a scendere in campo “per difendere la tua fede”.

Le polemiche, però, non sembrano aver rallentato il successo della serie. Al contrario, ‘The Body’ ha finito per dividere il pubblico. Se da una parte oltre 212mila persone hanno aderito alla petizione per chiederne la cancellazione, dall’altra migliaia di spettatori stanno chiedendo a Netflix di rinnovarla per una seconda stagione. Sui social c’è chi invoca un nuovo ciclo di episodi come “regalo di Natale”, chi invita la piattaforma a non cedere alle pressioni e chi sottolinea l’importanza di raccontare sullo schermo più storie d’amore tra donne, in quanto due personaggio femminili hanno una relazione amorosa. “Mi sono sempre sentita profondamente legata all’horror religioso, anche se non riuscivo a capirne fino in fondo il motivo: quei temi della vergogna, della passione e dell’estasi mi hanno sempre colpita”, aveva raccontato in un’intervista alla creatrice di ‘The Body’ Quinn Shephard. “Poi, crescendo e lavorando a questa serie, ho capito che era la metafora perfetta del percorso di crescita di una ragazza queer: esperienze vissute con una devozione quasi assoluta, capaci di dare un significato alla tua vita, seguite però da una profonda repressione”.

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