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Catania, ladro sorpreso a rubare: ferito a coltellate dal padrone di casa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un ladro incappucciato, sorpreso a rubare in un’abitazione, è stato accoltellato dal padrone di casa. E’ successo a Ramacca, nel Catanese. Quando il proprietario ha visto il ladro in casa, lo ha raggiunto ed è nata una violenta colluttazione sfociata nella coltellata al ladro. 

L’uomo ferito è scappato ma è poi stato rintracciato
a poca distanza dall’abitazione da carabinieri. E’ ricoverato in ospedale. 

 

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