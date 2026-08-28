Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Castellammare di Stabia, 75enne trovata morta sul balcone: il corpo parzialmente carbonizzato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone di casa a Castellammare di Stabia. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nell’appartamento di via Vittorio Veneto trovando il corpo senza vita dell’anziana parzialmente carbonizzato, accanto a una bombola di gas. Indagini sono in corso per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude un ritorno di fiamma della bombola. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sostenibilità, progetto ‘A Scuola di Acqua-Sete di Futuro’ promosso da Sanpellegrino e ScuolAttiva Ets

25 Giugno 2026

Sinner, Williams ‘risponde’ ad Agassi: il botta e risposta su Jannik

5 Giugno 2026

Italia, sfuma il sogno Ancelotti? Il ct è pronto al rinnovo con il Brasile

8 Aprile 2026

Ucraina nell’Ue, no della Lega. Tajani: “Favorevole ma priorità a Balcani”

27 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno