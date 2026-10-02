Caso Ronaldo, la Federazione portoghese prova a riaprire il dialogo tra CR7 e Jorge Jesus

(Adnkronos) – La diplomazia del pallone portoghese si mette in moto per disinnescare la bomba esplosa nel ritiro della Seleção. Dopo l’addio fulmineo di Cristiano Ronaldo, maturato in seguito all’esclusione dai titolari contro la Norvegia, la Federcalcio lusitana (Fpf) guidata da Pedro Proença sta valutando un confronto diretto con CR7 nei prossimi giorni. L’obiettivo è evitare un epilogo inglorioso per la storia del numero 7 in nazionale, ora passata sulle spalle di Rafael Leão.



Dall’altro lato della barricata, il ct Jorge Jesus resta inflessibile e non intende cedere a compromessi gestionali sulla falsa riga dei suoi predecessori. Spetterà dunque ai dirigenti federali fare da cuscinetto e tessere i fili di una mediazione complessa: l’iniziativa parte interamente dalla federazione, intenzionata a favorire un chiarimento tra il commissario tecnico e il capitano prima che il distacco diventi definitivo.

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