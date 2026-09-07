Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caso Ranucci, difesa Lavitola: “Farà dichiarazioni in videocollegamento”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Valter Lavitola sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia da dove renderà dichiarazioni spontanee”. Lo hanno detto entrando a piazzale Clodio per l’udienza del Riesame gli avvocati Sergio e Arturo Cola, difensori dell’ex editore mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci. I penalisti hanno aggiunto che ieri hanno depositato una memoria difensiva di 72 pagine “il cui contenuto sarà oggetto del nostro intervento difensivo”. L’avvocato Sergio Cola ha aggiunto: “Ci soffermeremo anche sulle tre questioni di diritto, a cominciare dalla inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare, l’aggravante del metodo mafioso e la competenza territoriale che non riteniamo essere a Roma”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gianni Alemanno sfida Giorgia Meloni e lancia nuovo movimento: “Noi non siamo di estrema destra”

20 Novembre 2023

Sostenibilità, Stefani: “Venexus prima piattaforma regionale progetti Esg”

30 Maggio 2026

Anzio, volontari puliscono dai rifiuti la spiaggia libera vicino le grotte di Nerone

11 Ottobre 2021

Se il passato torna come errore di sistema, fuori il singolo ‘Glitch’ dei No Lucifer

6 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno