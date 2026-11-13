Caso Jessica Scarpa, Berardi (Aiom): “Cure non dipendano dal codice postale del paziente”

(Adnkronos) – La vicenda di Jessica Scarpa “pone una questione che va ben oltre il singolo farmaco: dobbiamo cambiare il modo in cui misuriamo l’innovazione in oncologia. Non basta sviluppare terapie sempre più efficaci, dobbiamo anche misurare quanto tempo impiegano a raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno. Perché, soprattutto nei tumori più aggressivi, il tempo è una componente essenziale delle possibilità di cura”. Così all’Adnkronos Salute Rossana Berardi, presidente eletto dell’Associazione italiana oncologia medica, a margine del XXVIII congresso nazionale Aiom in corso a Roma, interviene in merito all’appello di Jessica Scarpa, 36enne da 2 anni malata di tumore al pancreas metastico che si rivolge a chiunque la ascolti in un nuovo video pubblicato sui canali di Change.org Italia: ‘daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione’. Per lei la Lombardia ha deciso di acquistare il farmaco negli Stati Uniti.

“Credo sia arrivato il momento di prevedere un percorso nazionale di accesso precoce per i farmaci oncologici che dimostrano benefici clinici rilevanti – spiega Berardi – con criteri omogenei di eleggibilità, tempi definiti per la valutazione delle richieste e accordi con le aziende farmaceutiche che ne consentano la disponibilità, utilizzando gli strumenti normativi esistenti. Un sistema che permetta di accompagnare l’accesso anticipato con la raccolta di dati clinici nella pratica reale, così da coniugare tempestività, sicurezza e sostenibilità”. Berardi propone inoltre “di introdurre un indicatore nazionale del tempo di accesso all’innovazione oncologica, che misuri non soltanto i tempi delle autorizzazioni, ma soprattutto quelli che intercorrono tra l’individuazione di un’opportunità terapeutica, la richiesta clinica e la sua effettiva disponibilità per il paziente. Questi dati dovrebbero essere monitorati e resi pubblici, anche a livello regionale, per identificare e correggere tempestivamente le disuguaglianze. Perché l’equità non può rimanere un principio dichiarato: deve diventare un risultato concreto, misurabile e verificabile”.

“Non chiediamo di rinunciare al rigore delle valutazioni scientifiche, ma di eliminare i tempi morti e le disuguaglianze che possono separare un progresso della ricerca dalla sua applicazione clinica. Un paziente – sottolinea Berardi che è anche ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche – non dovrebbe aver bisogno di una petizione, di una raccolta fondi o della ribalta mediatica per accedere a un’opportunità terapeutica. La sfida del futuro sarà garantire a tutti il diritto tempestivo alle cure perché una terapia che arriva troppo tardi rischia di diventare un’opportunità mancata”. La decisione della Regione Lombardia “di intervenire per consentire a Jessica Scarpa di accedere a una nuova opportunità terapeutica è un segnale importante. Ma questa vicenda deve spingerci a una riflessione più ampia: non possiamo permettere che il diritto a un’opportunità di cura dipenda dal codice postale del paziente o dalla sensibilità e dalla capacità di intervento della singola Regione” conclude.

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