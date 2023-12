Caso Grillo jr, prosegue deposizione presunta vittima – Video

(Adnkronos) – E' ripresa questa mattina, alle 10, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, la deposizione della giovane italo-norvegese che nel luglio del 2019 ha accusato Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, e tre suoi amici, di stupro di gruppo. Ieri la ragazza, che oggi ha 23 anni, ha risposto per più di 5 ore alle domande dell'avvocata Antonella Cuccureddu, difensore di Francesco Corsiglia, imputato con Grillo junior, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Non sono mancate le polemiche al termine dell'udienza. “Interrogatorio da Medioevo”, ha denunciato la difesa della giovane. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...