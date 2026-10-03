Caso Garlasco, l’avvocato di Stasi: “Altri elementi a favore e uno farà scalpore”

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“Un elemento farà scalpore”. L’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco, a Omnibus su La7 fa riferimento a “altri elementi che la difesa ha a disposizione”. In studio, nel programma condotto da Gaia Tortora, è presente Carmelo Schininà: il giornalista del Tg La7 accenna ad un elemento inedito collegato ad un’ulteriore prova favorevole a Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi. “Carmelo Schininà è sempre molto sul pezzo”, dice Bocellari prima di aggiungere un dettaglio. “Quello che posso certamente dire, confermo perché l’avevo dichiarato e io non mi rimangio la parola, è che certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio. Tuttavia non riguarda le indagini del 2007”, le parole dell’avvocato.

Nei giorni scorsi la Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano altri atti depositati con la seconda chiusura delle indagini su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, per valutarli nell’ottica di una eventuale richiesta di revisione della sentenza nei confronti di Stasi, l’allora fidanzato della vittima condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto. I primi documenti e le ultime ombre legate ai dati grezzi conservati dai Ris di Parma – in relazione alla presenza del Dna della vittima sui pedali della bici di Stasi – sono sul tavolo della procuratrice generale Francesca Nanni e della sua vice, Lucilla Tontodonati. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La sensazione è che i tempi per arrivare a una scelta non saranno brevi.

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