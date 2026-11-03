Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione

(Adnkronos) – Dopo la richiesta di processo avanzata dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, richiesta che ricalca interamente la chiusura indagine sostenendo le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, la prossima mossa sarà quella della difesa del condannato Alberto Stasi. Da quanto dichiarato in tv, i legali Antonio De Rensis e Giada Bocellari sono pronti “a metà novembre” a procedere con la richiesta di revisione. Un’istanza, in cui si annunciano elementi inediti, di cui si dovrà occupare la Corte d’Appello di Brescia.

“Un elemento farà scalpore”, aveva detto un mese fa l’avvocata Bocellari a Omnibus su La7, facendo riferimento ad “altri elementi che la difesa ha a disposizione”. In studio, nel programma condotto da Gaia Tortora, era presente Carmelo Schininà: il giornalista del Tg La7 aveva accennato a un elemento inedito collegato a un’ulteriore prova favorevole a Stasi. “Carmelo Schininà è sempre molto sul pezzo”, le parole di Bocellari prima di aggiungere un dettaglio: “Quello che posso certamente dire, confermo perché l’avevo dichiarato e io non mi rimangio la parola, è che certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio. Tuttavia non riguarda le indagini del 2007”.

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