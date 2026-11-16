Caserta, spara al padre dopo una lite per 300 euro: 17enne arrestato per tentato omicidio

(Adnkronos) – Una discussione familiare degenerata in una violenta sparatoria, con un figlio minorenne che avrebbe rivolto l’arma contro il padre, esplodendo diversi colpi di pistola. È il grave episodio ricostruito dai carabinieri, che hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco. I fatti si sarebbero verificati nella tarda serata di ieri 15 novembre, in un’area campestre di Orta di Atella (Caserta), lungo la strada provinciale 22.

Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all’indirizzo del padre, un uomo di 53 anni, raggiungendolo in più parti del corpo. I proiettili lo hanno raggiunto all’addome, provocando una perforazione intestinale, all’anca sinistra e alla caviglia destra. Alla base del gesto vi sarebbe stata una controversia familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro, somma che il ragazzo avrebbe accusato il padre di avergli sottratto. Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato presso l’ospedale civile di Frattamaggiore (Napoli), dove è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero in prognosi riservata, sebbene non risulti in pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le ricerche e gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile. L’attività investigativa ha condotto i militari dell’Arma fino all’abitazione del giovane, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile è stato rinvenuto un proiettile inesploso calibro 6,35, risultato compatibile con quelli esplosi contro la vittima. Nel corso delle operazioni, il minorenne avrebbe inoltre confermato le proprie responsabilità, fornendo elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. L’arma utilizzata, invece, non è stata ritrovata. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il 17enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, dove resta a disposizione.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)