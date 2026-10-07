Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caro carburanti, Meloni: “Pronti a intervenire con accise mobili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo” sul tema delle accise, “particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all’aumento del prezzo del carburante la maggiore Iva che entra viene messa da parte e utilizzata, nel caso, per riabbassare il prezzo, tagliando le accise”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Med9, a Spalato. 

“Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo, quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale, comunque, ci sono delle misure di contenimento o tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare”, spiega la premier. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Cina esprime “forte insoddisfazione” per sanzione UE ad AliExpress

22 Luglio 2026

Dall’Iraq alla Giordania, fino ad Arabia Saudita ed Egitto: guerra Iran-Stati Uniti rischia di allargarsi

31 Luglio 2026

Terribile incidente su pista Porsche a Nardò, morto un collaudatore

21 Febbraio 2024

San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita a Inter e Milan

6 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno