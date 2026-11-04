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Carnimeo (Ecopneus), “economia circolare è risultato dell’azione di squadra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“Crediamo che l’economia circolare non sia il risultato dell’azione di un singolo ma di una squadra, di una filiera di attori, tra imprese, istituzioni, cittadini, consorzi, ognuno col proprio ruolo “. Così Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, società senza scopo di lucro e operatore per la gestione e il recupero dei Pfu, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

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