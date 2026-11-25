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Carlo III rinuncia ai suoi privilegi ed è pronto a pagare le tasse dei suoi lussuosi immobili. Un gesto senza precedenti quello del sovrano inglese che ha colto di sorpresa anche Buckingham Palace. Come scrive il settimanale francese ‘Point de vue’, il re “ha annunciato che applicherà la nuova imposta britannica sugli immobili, la High Value Council Tax Surcharge, nota anche come tassa sulle dimore signorili, alle sue proprietà private, come Sandringham e Balmoral. Legalmente – si legge ancora nel settimanale francese- il re potrebbe evitarla, ma ha scelto di pagare questa tassa sulle sue residenze come qualsiasi altro proprietario di casa facoltoso”. Una iniziativa che si inserisce in una più ampia strategia di trasparenza della royal family. Dalla sua ascesa al trono nel 2022, infatti, le tasse pagate da Carlo III sul suo reddito privato hanno già superato i 30 milioni di sterline, ovvero circa 35 milioni di euro. La decisione arriva in un momento in cui l’attuale governo pone l’accento sull’equità fiscale e migliaia di britannici temono l’impatto di questa tassa sulle dimore di lusso.

E proprio quest’anno il palazzo ha pubblicato per la prima volta la dichiarazione dei redditi dettagliata del monarca, un evento senza precedenti nella storia della monarchia britannica. Per l’anno fiscale 2024-2025, ha pagato 12,9 milioni di sterline di tasse, circa 15 milioni di euro, sui profitti derivanti in gran parte dal Ducato di Lancaster, fonte del suo reddito privato, secondo quanto riportato da diversi media europei che citano cifre ufficiali. Dalla morte della regina Elisabetta II nel 2022, le tasse hanno superato i 30 milioni di sterline dal suo reddito personale, rendendolo uno dei maggiori contribuenti del Paese. Suo figlio William sta seguendo un percorso simile. Come Duca di Cornovaglia, ha pagato 7,76 milioni di sterline di tasse per il periodo 2024-2025 sui redditi provenienti dal Ducato di Cornovaglia, “secondo una nota ufficiale di Kensington Palace”, come scrive ancora ‘Point de vue’.

La nuova tassa colpirà principalmente le residenze private di Carlo III. Il re non possiede né Buckingham Palace né Windsor, che sono gestite dalla Crown Estate, ma Sandringham in Inghilterra e il Castello di Balmoral in Scozia, ciascuno del valore di decine di milioni di sterline. Per quanto riguarda il resto della famiglia, il conto dipenderà dagli accordi. Highgrove, di proprietà del Ducato di Cornovaglia, sarà a carico di William, mentre Gatcombe Park a carico della principessa Anna. Una svolta fiscale legata alla modernizzazione della monarchia e a quella che il sovrano inglese, dopo la morte di Elisabetta II annunciò come un vero e proprio cambiamento. Una ‘monarchia più snella’ (‘slimmed-down monarchy’) che includeva la riduzione del numero dei membri attivi della famiglia reale, il contenimento dei costi per i contribuenti e una maggiore concentrazione degli impegni istituzionali su un nucleo ristretto di figure in rappresentanza della royal family.

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