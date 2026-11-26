“La novità è che si tratta di un unico volume di 800 pagine con 300 ristoranti e 300 cantine, e quest’anno un ristoratore su tre e un produttore di vino su tre sono nuovi ingressi. Uno degli obiettivi di questo volume è quello di far conoscere il patrimonio enogastronomico italiano”, ha dichiarato Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 all’HangarBicocca di Milano.