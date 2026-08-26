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Carburanti, sconto sulle accise prorogato fino al 5 settembre
(Adnkronos) – Durerà fino al 5 settembre, si apprende da fonti governative, lo sconto sulle accise, previsto dal decreto legge all’esame del Cdm in corso a Palazzo Chigi. Sul tavolo il decreto con la proroga del taglio delle accise sui carburanti e un provvedimento sull’Ex Ilva in particolare le “misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale”.
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