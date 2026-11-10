Carburanti, da oggi nuovo mini-taglio delle accise per 4,88 centesimi

(Adnkronos) – Torna da oggi 10 novembre il mini-taglio delle accise sul gasolio, uno sconto che, compresa anche l’Iva, vale 4,88 centesimi di euro al litro e varrà fino al prossimo 23 novembre. Lo afferma Adusbef, commentando il nuovo decreto pubblicato ieri dal Mef, che evidenzia tuttavia come ci siano ampi margini per far scendere i listini dei carburanti.

“Col nuovo decreto il governo torna ad utilizzare le accise mobili e il maggior gettito Iva per ridurre di 4 centesimi di euro al litro le accise sul gasolio, misura che sarà attuata per due settimane, fino al 23 novembre, e determinerà una riduzione considerata anche l’Iva da 4,88 centesimi di euro al litro, pari ad un risparmio da 2,44 euro su un pieno di diesel”, spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza.

”Tuttavia vi sono oggi ampi margini per ottenere una ulteriore riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa: il Brent viaggia oggi sotto i 91 dollari al barile, tornando per la prima volta ai livelli dello scorso agosto, e le quotazioni del petrolio hanno registrato un calo di oltre il 22% da fine ottobre. Le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap sono oggi nella condizione di rivedere al ribasso i prezzi praticati al pubblico, e ci aspettiamo che Eni e gli altri marchi trasferiscano subito il taglio delle accise e il deprezzamento del petrolio sui listini finali alla pompa”, conclude Tanza.

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